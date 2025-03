Amica.it - Lady Gaga: i look più spettacolari di sempre

Sul palco degli Heart Radio Music Awards,ha ritirato il premio con un abito rosso fuoco della collezione A/I 2025-2026 di Alexander McQueen. Nel corso di questi anni, la cantante è diventata famosa per il suo stile unico ed eccentrico. Di seguito, ipiù belli e particolari indossati da.La cantante si è esibita al Glastonbury Festival nel 2009 in mini abito metal dal mood futuristico, mentre ai Brit Award del 2010,ha rubato la scena in body in pizzo di Alex Noble e maschera disegnata da Philip Treacy. Quando si parla di, impossibile non menzionare il famigerato meat dress, indossato durante gli MTV Video Music Awards 2010. A fianco di Tony Bennet all’Umbria Jazz Festival nel 2015, la cantante si è presentata sul palco con un abito in tulle aderente di Roberto Cavalli decorato con piume e cristalli Swarovski.