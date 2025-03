Ilgiorno.it - Ladri in casa, 300 euro il bottino più ricco

Due furti quasi in contemporanea, in altrettante diverse zone della provincia, scoperti al rientro dei padroni dinella serata di martedì. A Lungavilla, in via don Lauzi, isono entrati tra le 18 e le 21, in assenza dei proprietari, forzando la porta d’ingresso dell’abitazione, unaindipendente. Mettendo tutto a soqquadro, hanno rubato circa 300in contanti, non trovando altro di valore da portare via. A Miradolo Terme, in via Dei Baratti, in una fascia oraria più ristretta fra le 18 e le 20, sempre in assenza dei padroni diche hanno scoperto l’abitazione razziata al loro rientro, ancorain azione. In questo caso si sono arrampicati sul balcone del primo piano e da lì si sono introdotti nell’appartamento, anche in questo caso messo tutto a soqquadro, per un più magrodi poche decine diin contanti.