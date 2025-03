Ilrestodelcarlino.it - La vittoria al tie break non basta. A festeggiare sono i polacchi

CUCINE LUBE 3 BOGDANKA LUK LUBLIN 2 CUCINE LUBE : Chinenyeze 12, Boninfante 5, Nikolov 24, Lagumdzija 15, Podrascanin 9, Bottolo 20, Balaso (L), Gargiulo 1, Poriya 4, Bisotto, Orduna, Dirlic 6, Loeppky 1, Tenorio 1. All. Medei.BOGDANKA LUK LUBLIN: Komenda 3, Sawicki 14, Leon 25, Grozdanov 8, Mc Carthy 2, Sasak 10, Hoss (L), Malinowski 14, Czyrek, Nowakowski 4, Wachnik 1, Slotarski 1, Zajac 1. N.E. Tuinstra. All. Botti. Arbitri: Savu (Romania) e Kovac (Slovacchia). Parziali: 27-25 (32’), 25-21 (26’), 36-38 (44’), 20-25 (33’), 15-7 (12’). Note: spettatori 3.197; Lube battute sbagliate 22, ace 13, muri 16, ricezione 37% (perfetta 26%), attacco 55%; Lublino bs 20, ace 15, muri 8, 36% (19%), 47%. La prima finale europea in casa purtroppo non resterà tra i tanti ricordi belli nella storia della Lube.