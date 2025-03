Lanazione.it - La visita dei vescovi toscani in Terra Santa

Leggi su Lanazione.it

Massa Marittima, 20 marzo 2025 - Iintendono raggiungere laa giugno, luogo prezioso e al tempo stesso dilaniato da tanta violenza. E' stato annunciato nella riunione, il 17 marzo, della Conferenza episcopale toscana alla casa Mater Ecclesiae di Massa Marittima. Qui hanno incontrato fra Matteo Brena, Commissario diper la Toscana, per concordare il programma del viaggio, dal 9 al 13 giugno, che prevede anche un incontro col Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Decisa una serie di nomine, di religiosi e laici, che danno anche l'idea dell'orizzonte di lavoro in cui la Chiesa è impegnata. Ad esempio, su precisa richiesta dei cappellani nelle carceri di poter avere un vescovo come referente regionale, è stato indicato il vescovo di Massa Carrara Pontremoli Mario Vaccari, che è anche delegato per il servizio alla carità.