La Virtus a Belgrado cerca delle risposte Coach Ivanovic | C’è tanto da migliorare

"Sappiamo che ci aspetta una partita difficile", detta la linea Duskoprima della partenza dellaper. La realtà è che da qui alla fine, che si giochi in Eurolega – dove lanon ha più speranze né ambizioni – o in campionato, sono tutte sfide difficili. Lo sanno capitan Belinelli e il nucleo degli italiani. Lo sanno gli stranieri che, arrivati a questo punto della stagione, forse pensavano di avere qualcosa in più. In termini di punti e credibilità. Si gioca alle 20,15 a, ma l’avversaria non sarà una compagine serba. Perché, ormai da un paio di stagioni, è anche la casa del Maccabi Tel Aviv. Partita difficile per il cammino europeo della– le sconfitte consecutive sono salite a sette – e resa ancora più spinosa dai due punti gettati alle ortiche domenica a Napoli.