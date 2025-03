Ilrestodelcarlino.it - La verità su Dassilva, Manuela sotto torchio. E in aula ci sarà anche Louis

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 20 marzo 2025 –lei l’ago della bilancia. Dalla fondatezza o meno delle sue parole dipenderà quasi sicuramente l’eventuale scarcerazione di, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Ma, e soprattutto, i futuri sviluppi di un’inchiesta che dopo il venire meno della famigerata ’prova regina’ (quel video della cam 3 in cui è stata evidenziata una discrepanza tra l’altezza del soggetto ripreso e il 35enne senegalese), sembra aver imboccato una strada finora non battuta.Bianchi, nuora della vittima ed ex amante dell’indagato, attualmente indagata a propria volta per favoreggiamento, martedì prossimo 25 marzo alle 10sentita in incidente probatorio dal gip Vinicio Cantarini. Si sa quando comincerà l’interrogatorio, ma non quandoil termine dal momento che datal’importanza delle dichiarazioni pare che l’incidente probatorio potrebbeprotrarsi per due giorni.