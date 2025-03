Lanazione.it - La Tessitura Rajotex sostiene la 'Dacci il Cinque': donazione per i progetti sull'autismo

Leggi su Lanazione.it

Prato, 20 marzo 2025 - Unaall'associazione 'il' per sostenere il Progettoe le famiglie legate all'iniziativa. E' la decisione presa dalla, azienda con sede in via Venezia a Montemurlo, aperta dagli anni '90, specializzata in tessuti a pelo. Un'impresa da oltre trent'anni perno del distretto tessile e riconosciuta all'unanimità per competenza, professionalità e affidabilità. La storia nasce da una causa per diffamazione, che ha visto lesa l'immagine dell'azienda guidata dalla famiglia Caruso. Un procedimento legale in cui i responsabili della diffamazione hanno ammesso le proprie responsabilità, manifestando l’intenzione di chiudere la vicenda attraverso il riconoscimento di un risarcimento allaper i danni provocati all'onorabilità dell'azienda e dei suoi titolari.