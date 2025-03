Davidemaggio.it - La terza tappa di Pechino Express 2025

Leggi su Davidemaggio.it

Mappe in mano e zaini in spalla, asi torna a correre. Questa sera, giovedì 20 marzo, su Sky Uno e in streaming su NOW, i viaggiatori affronteranno laed ultimaalla scoperta delle Filippine. Quella che li attende sarà infatti una corsa importante proprio perché in palio c’è un biglietto per la Thailandia, il secondo paese di questo viaggio che quest’anno li porterà “fino al tetto del mondo”. Il conduttore Costantino Della Gherardesca e l’inviato speciale Fru guideranno le coppie da Sabang a Puerto Princesa, in un percorso lungo 105 chilometri fatto di prove avvincenti e avventure insidiose.Al termine della seconda, la prima eliminazione dal reality di Sky: Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba gli “Spettacolari”. Sono quindi otto le coppie rimaste in gara: Jury Chechi e Antonio Rossi “I Medagliati”, Dolcenera e Gigi Campanile “I Complici”, Nathalie Guetta e Vito Bucci “I Cineasti”, Giulio Berruti e Nicolò Maltese “Gli Estetici”, Samanta e Debora Togni “Le Sorelle”, Virna Toppi e Nicola Del Freo “ I Primi Ballerini”, Jey e Checco Lillo “I Magici”, infine Ivana Mrazova e Giale De Donà “Le Atlantiche”.