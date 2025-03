Ilrestodelcarlino.it - La storia dei fenicotteri sopravvissuti allo schianto sul monte Catria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 20 marzo 2025 - Sono stati liberati alle Saline di Cervia i duealle raffiche di vento sul, nel Pesarese e recuperati dal Cras (Centro di Recupero Animali Selvatici Regionale). Dopo due giorni circa di osservazione, i volontari hanno deciso di rimetterli in libertà. Recuperati sabato, lunedì hanno ripreso il volo. Gli altri sette esemplari si sono letteralmente schiantati contro una faggeta del. Le raffiche di vento o forse per una tempesta di pioggia li ha sorpresi in volo mentre sorvolavano l'Appennino. Un caso eccezionale nel recupero dei"Si è trattato di un caso eccezionale - racconta Angelo Giuliani Betti, responsabile scientifico del Cras Marche, che la Regione ha dato in gestione all'associazione di volontariato Foxes Onlus.