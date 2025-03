Lanazione.it - La stella di Bollani illumina il Maggio Musicale Fiorentino

Nella sua performance non c’è niente di programmato. Ogni concerto è un evento unico. E anche "Piano Solo" è uno spettacolo con un repertorio sempre sorprendente in cui il flussoè governato dall’estro. Stefanotorna alsabato alle 20.45 con l’esibizione "Piano solo", tappa della tournée partita lo scorso febbraio nei principali teatri di tutta Italia. Come è ormai consuetudine quando sale sul palco, ogni occasione promette di essere un evento unico. Uno spettacolo che ‘rinasce’ ogni sera, con un repertorio inaspettato. Seduto al pianoforte,crea sempre qualcosa di inedito alternandosi fra diversi generi ed epoche, passando dalla musica classica al jazz fino ai ritmi sudamericani, da Poulenc a Lucio Dalla, sfiorando la musica di Frank Zappa, in un pittoresco giocotra improvvisazione e creatività.