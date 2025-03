Ilgiorno.it - La Sondrio calcio scende in campo. Mano tesa a Cancro primo aiuto

La Nuovaentra in ospedale a fianco di. La società calcistica biancazzurra ha deciso infatti di sostenere la raccolta fondi promossa da Cpa Ets Odv per l’acquisto di una tomosintesi mammaria e di regalare a tutti i nascituri una sua maglietta. Il pallone fa quindi un bel "goal" nella porta della solidarietà. Ildi Michele Rigamonti (foto), consigliere di, è a fianco dell’organizzazione con sede a Monza che da trent’anni è impegnata ad aiutare i malati oncologici e le persone che si trovano in condizioni di fragilità. Due le iniziative. Il presidente Rigamonti, a nome del club, offrirà il proprio contributo alla raccolta fondi intrapresa daper l’acquisto di una tomosintesi mammaria tridimensionale da destinare all’Asst Valtellina e Alto Lario, uno strumento di ultima generazione utilissimo per diagnosticare in fase precoce il tumore al seno.