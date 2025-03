Ilgiorno.it - La scuola finisce sotto i ferri. Sei milioni alla Salvo D’Acquisto: "Investimento per il futuro"

Più di un anno e mezzo di lavori e oltre 6di euro. Poi ladi piazza Duca d’Aosta sarà completamente riqualificata. Il cantiere aprirà ad aprile e l’attività didattica non subirà alcun ridimensionamento. "Anche questo - afferma Paola Ripamonti, la dirigente scolastica - per noi sarà un momento educativo. I lavori dovranno svolgersi nel rispetto di tutti: così come l’impresa si impegna a non interferire con l’attività didattica, così anche i ragazzi e le loro famiglie dovranno mostrare attenzione nei confronti di chi lavora. E per i nostri alunni sarà davvero importante, perché per loro i lavori sono qualcosa che rientra nell’ambito della fantasia, mentre questa volta si confronteranno con qualcosa di concreto". Diversi gli interventi previsti: il miglioramento antisismico, l’incremento dell’efficienza energetica e la riduzione dei consumi, l’adeguamento dell’impianto antincendio per garantire la massima sicurezza, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il miglioramento estetico.