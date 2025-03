Gravidanzaonline.it - La scienza dice che la genitorialità rallenta l’invecchiamento. Ecco perché

Una nuova ricerca suggerisce che le sfide dellanon influenzano solo lo sviluppo dei bambini, ma possono anche modificare il cervello degli adulti in modo da proteggerlo dal.Uno studio condotto da Rutgers Health e Yale University, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, ha rivelato che i genitori presentano schemi di connettività cerebrale che contrastano il naturale declino legato all’età. E la scoperta più sorprendente? Maggiore è il numero di figli, più forte sembra essere questo effetto.Essere genitori è spesso associato a stress, stanchezza e notti insonni. Tuttavia, questa ricerca offre una prospettiva diversa: sebbene crescere i figli sia impegnativo, potrebbe anche rappresentare una forma di arricchimento cognitivo capace di mantenere il cervello attivo, resiliente e in salute nel tempo.