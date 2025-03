Quotidiano.net - “La Russia ha vinto questa guerra”. Caracciolo: il tycoon vuole chiuderla

Roma, 20 marzo 2025 – Lucio, direttore di Limes e della scuola di Limes. Ieri Trump ha parlato con Zelensky. Che idea si è fatto? “Ancora sappiamo poco, il comunicato è laconico”. il giornalista Lucioscrittore, saggista, analista e autore, direttore del periodico Limes (Photo by Roberto Serra / Iguana) I contorni della trattativa Trump-Putin appaiono forse più chiari. “Stati Uniti estanno discutendo dei reciproci rapporti, reimpostandoli a medio-lungo termine e non solo rispetto all’Europa. A Trump dell’Ucraina importa poco, ecco perché ha fretta di concludereche Usa ehanno combattuto una contro l’altra, gli americani per mezzo degli ucraini. Come abbiamo detto più volte l’orizzonte sul quale Trump siconcentrare è la Cina”.