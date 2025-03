La risolviamo qui adesso Grande Fratello faccia a faccia tra Helena e Chiara | succede l’impensabile

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nel pomeriggio di oggi delè andato in scena un confronto traPrestes e, due delle protagoniste degli ultimi giorni. Nel dopo puntata non se le erano mandate a dire ed ecco una nuova puntata della saga. Una puntata con una sorpresa assolutamente inaspettata con la qualaha voluto risolvere la questione una volta per tutte.>>“La resa dei conti è arrivata”., momentaccio per Zeudi: isolata dal gruppoInsieme Giglio,sono le due concorrenti a rischio eliminazione sebbene dovrebbe essere il ragazzo ad abbandonare per sempre la Casa il prossimo lunedì.I risultati del sondaggio realizzato dalla pagina X “GF Vip” vede in netto vantaggioCainelli, che, forte anche del fandom di Zeudi, si conferma con il 53% delle preferenze e avrebbe zero possibilità di essere la concorrente eliminata dalla semifinale del programma.