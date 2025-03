Ilgiorno.it - La riscossa del Milanino. I cinquant’anni del Fai alla Torre dell’Acquedotto

del Fondo Ambiente Italiano si festeggiano. Ilè pronto a risplendere. Il primo esempio di città giardino in Italia, infatti, da anni ha attirato l’attenzione del Fai che, ancora una volta, non ha fatto mancare il suo appoggio. Così, in questi giorni Lidia Arduino, assessora ai Lavori Pubblici, architetto di professione e per anni presidente dell’associazione Città giardino, ha svelato di aver ricevuto a Natale "una proposta inaspettata quanto molto gradita che ha suscitato in me una certa emozione". "Sono stata contattata da una responsabile della delegazione Fai di Milano gruppo nord-est che richiedeva la disponibilità dell’Amministrazione per la realizzazione delle giornate di Primavera 2025. Nell’anno in cui il Fondo festeggia i suoi, la scelta da parte del Fai è stata dettata dall’intenzione di ripetere quelle visite che nell’ultimo decennio avevano ricevuto un vero e proprio boom di richieste.