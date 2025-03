Lanotiziagiornale.it - “La riforma condiziona le scelte dei magistrati, mina la loro indipendenza”: parla il presidente dell’Anm, Cesare Parodi

Dal 1990 in magistratura,è da qualche mese il nuovodell’Associazione Nazionale(ANM). Subentrato a Giuseppe Santalucia, esponente del gruppo progressista di Area,è stato eletto in quota Magistratura Indipendente (MI). Procuratore aggiunto di Torino, nella sua attività ha destinato grande attenzione anche al contrasto alla violenza di genere e, in particolar modo, a quella domestica.“I giudici vogliono governare, ma se sbagliano nessuno li manda a casa”. Partiamo da queste parole delladel Consiglio. Un commento. “I giudici certamente non vogliono governare e sanno benissimo quale è ilruolo. Il problema della valutazione dell’errore è molto delicato, ma esistono già delle leggi sul punto. Laprevede l’istituzione di un’Alta Corte che dovrebbe modificare il sistema: si tratta della a risposta che il governo vuole dare a questo problema all’interno dellae che presenta, comunque, serie criticità per molti motivi”.