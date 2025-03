Iodonna.it - La relazione vacilla quando lei scopre chat di lui con altre ragazze. «Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere»

Una favola senza lieto fine. Martina Maggiore potrebbe descrivere così la sua storia d’amore con Cesare Cremonini. Ha fatto coppia con il cantante dal 2018 per quattro anni. Poi la rottura. E i motivi riguardano certeche lui aveva con. La separazione non è stata semplice. Martina l’ha raccontata nel suo libro, Ma che stupida ragazza (Mursia). E anche al settimanale Oggi, al quale ha rivelato: «La mia storia con Cesare Cremonini è iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri». Cesare Cremonini consola una fan lasciata dal fidanzato.