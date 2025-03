Ilfattoquotidiano.it - La Regione Lombardia chiede una commissione parlamentare d’inchiesta su Attanasio: “Si cerchi la verità”

Non ci si fermi alle dichiarazioni di intenti. Davanti alle difficoltà riscontrate dalla giustizia italiana (un processo abortito per “difetto di giurisdizione” e un secondo filoneancora faticosamente aperto), serve uno strumento diverso che possa far piena luce su un triplice omicidio gravissimo e gravissimamente trascurato: serve una. È questa la richiesta finale emersa dall’incontro bipartisan organizzato ieri al Pirellone su proposta del consigliere Pierfrancesco Majorino, a cui hanno preso parte rappresentanti di tutte le forze politiche presenti ine – in collegamento da Roma – alcuni parlamentari.Presenti Salvatore, padre dell’ambasciatore ucciso il 22 febbraio 2021 in Repubblica democratica del Congo insieme con il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del World Food Program Mustapha Milambo, e Luca, giornalista esperto d’Africa e omonimo dell’ambasciatore, che in queste settimane ha pubblicato un podcastsul caso.