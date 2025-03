Sport.quotidiano.net - La Recanatese si prepara al derby: "Gara fondamentale con la Vigor"

Leggi su Sport.quotidiano.net

LaSenigallia, domenica avversario della, è forse una delle compagini con una classifica meno veritiera rispetto alle sue effettive potenzialità. Concorda Josè Cianni? "Probabilmente assieme a noi. Entrambe le squadre sono state pesantemente condizionate dagli infortuni ed hanno molte analogie. Noi abbiamo perso Melchiorri e loro, sempre aettembre, l’attaccante Alonzi sul quale puntavano molto. La graduatoria attuale risente di tutti i contrattempi che ci sono stati ma nulla toglie agli ottimi rapporti tra clubs: due società che si contraddistinguono per impegno e serietà". Stesso discorso anche per il cambio di guida tecnica con Antonioli che da due mesi e mezzo siede sulla panchina rossoblù. Il talento deiini comunque non si discute. "È un collettivo che gioca un ottimo calcio ed è tra quelle squadre del girone che mi piace maggiormente per le manovre che sa sviluppare.