Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 21 marzo: tensioni per la famiglia de Lujan

Leggi su Movieplayer.it

La puntata del 212025 de Lasi preannuncia estremamente avvincente. Catalina e Adriano sono sempre più vicini, Virtudes prova ad ingannare Don Ricardo. La puntata de Ladi venerdì 21andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Catalina e Adriano si stanno avvicinando sempre di più. Nel frattempo, Virtudes prova a ingannare Don Ricardo dicendogli che andrà a. Ma grazie a una conversazione intercettata dalle cuoche, la verità verrà presto a galla. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, Martina ha finalmente capito che la sua compagna di stanza Juana non è certo la persona che diceva di .