Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 20 marzo: paura per Martina e per Pia

Leggi su Movieplayer.it

Andiamo a scoprire ledella puntata de La, in onda giovedì 20su Rete 4.e Pia stanno per vivere dei momenti incredibilmente terrificanti. La puntata de Ladi giovedì 20andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: attimi di terrore pere Jana, che rischiano grosso. la marchesina riuscirà a sfuggire dalle grinfie della sua compagna di stanza, ma le cose non andranno certo meglio e alla tenuta serpeggia grande preoccupazione per lei. Jana e Don Romulo cercheranno un modo per proteggere Pia, mentre Catalina e Adriano si lasceranno andare a momenti di passione. Vera dirà ancora una volta a Santos di essere pronta a dimenticare ciò che è successo tra di loro. La serie .