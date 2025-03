Ilfattoquotidiano.it - La profondità di pensiero è ferma a “aggressore-aggredito”: l’Europa non ragiona, ma categorizza

di Pietro Francesco Maria De SarloRimango sgomento per la pochezza didella classe politica. Però forse dovremmo riflettere sul fatto che il ceto politico è espressione della società da cui viene generato e quindi del ‘nulla’ che domina i media, gli intellettuali e il gruppo dirigente, salvo poche e lodevoli eccezioni, del Paese.Partiamo da un insospettabile: Vecchioni. Nel suo discorso alla manifestazione di Serra ha detto: “Vi dico Socrate, Spinoza, Cartesio, Hegel, Marx, Shakespeare, Cervantes, Pirandello, Leopardi, Manzoni: ma gli altri le hanno queste cose?”. È l’afzione di un intellettuale che vive di parole e quindi non può che essere pienamente consapevole delle sua afzioni. Mi chiedo perché abbia spostato i confini deldagli Urali alla Ue, espungendo dall’elenco russi e ucraini come Leskov, Gogol, Lermontov, Dostoevskij, Tolstoj, Gongarov, Babel, Grossman, Bulgakov, Pasternak.