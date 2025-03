Gamberorosso.it - La pizzeria nascosta in una piazza di Roma ovest che ci ha stupiti

Esiste il firmamento di stelle, "piatti" e spicchi delle pizzerie secondo le guide (qui le migliori d’Italia secondo la guida 2025 del Gambero Rosso). Ed esiste il lavoro a testa bassa di artigiani della pala che impastano, spianano e infornano in silenzio lontano dai riflettori mediatici. Una di queste realtà è Frumento, nel quadrante sud-dia cavallo tra Monteverde Nuovo e viale dei Colli Portuensi, praticamente di fronte al Mercato De Calvi e vicinoScotti. Nessun volo pindarico, nessun eccesso di orpelli e fronzoli, ma una valida e solida proposta di fritti e di pizze classiche e “d’autore”.Stesso nome per due realtà paralleleDi pizzerie capitoline con insegna Frumento ce ne sono due: Frumento 1 a San Giovanni (in via A. Baccarini), nata nel 2012, solo asporto e consegna a domicilio, e quella monteverdina Frumento 2, aperta nel 2020 ma in attività dal 2021, che al servizio take away e delivery aggiunge la somministrazione sul posto in un piccolo locale sotto i portici di largo Sant'Eufrasia Pelletier.