La perizia sul 17enne che sterminò la famiglia a Paderno: "Parzialmente incapace di intendere e volere"

Quandola suanella villetta diDugnano dove vivevano, l’alloraRiccardo Chiaroni eradi. Lo ha stabilito lapsichiatrica di Franco Martelli, disposta dalla giudice per le indagini preliminari per i minorenni di Milano Laura Margherita Pietrasanta. Il vizio parziale di mente, se riconosciuto nel processo abbreviato che deve iniziare, porterebbe a una riduzione della pena. Una consulenza difensiva, invece, ha accertato per lui un’incapacità totale.Chiarioni, che nel frattempo è diventato maggiorenne, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso uccise a coltellate padre, madre e fratello di 12 anni nella loro casa in provincia di Milano dopo che a casa quella sera c’era stata la festa per il compleanno del papà.