Fanpage.it - La pace di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra una puntata di The Lady: gli Shailenzo al limite tra realtà e copione

Leggi su Fanpage.it

Ladidi ieri sera ha dato vita a numerosi meme. Le immagini andate in onda nella diretta del GF sul canale 55 del dtvano far parte di unadi The. Monologhi smielati, pianti dirotti e un bacio senza freni in giardino, davanti alle telecamere, sono gli episodi più chiacchierati dai telespettatori.