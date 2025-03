Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita della ex Carbon: “Ecco a cosa serve quell’altalena”

Ascoli, 20 marzo 2025 – Uno scivolo e un’altalena piazzati là, isolati nel deserto. Un’immagine quasi comica, quella in cui si presenta l’areain fase di riqualificazione. Una situazione, quella relativa al montaggio dei giochi mentre tutto intorno non c’è praticamente nulla, che ha anche suscitato tanta ilarità tra gli ascolani. Alcuni, sui social, hanno perfino ipotizzato che lo scivolo servisse agli operai per divertirsi un po’ nei momenti di pausa. Tornando seri, però, tali giochi rappresentano comunque un segnale sul fatto che qualsi sta muovendo e che il progetto sta per entrare nel vivo. A fare il puntosituazione è il primo cittadino Marco Fioravanti. Consiglio comunale. Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani - Marche, Italia - 18/02/2025. Marco Fioravanti. Sindaco, a che punto siamo sull’area? “Il 16 maggio inaugureremo la vasca di prima pioggia, che è stata già bonificata.