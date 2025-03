Forlitoday.it - La nostra video-prova in scooter in viale Roma: qui si rischia la vita decine di volte in due chilometri

Leggi su Forlitoday.it

, il pezzo di via Emilia che inizia dalla rotonda vicino al Ronco Lido e termina in piazzale della Vittoria, è una delle arterie stradali più trafficate di Forlì: qui ogni giorno e a tutte le ore transitano migliaia mezzi, tra macchine, camion e motorini, anche probabilmente per via.