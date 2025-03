Ilfattoquotidiano.it - “La moglie di Gene Hackman non è morta l’11 febbraio, mi ha chiamato il giorno dopo”. Colpo di scena: c’è un errore nell’autopsia. Si riapre la partita dell’eredità

Nel film della morte di, e di suaBetsy Arakawa, ci sono nuovi colpi di. Le autopsie sui corpi dei coniugi ritrovati senza vita il 26nella loro villa di Santa Fe in New Mexico sembrano contenere almeno una inesattezza non di poco conto. Se per il decesso disi è preso come parametro la cessazione del funzionamento del pacemaker – 18– il decesso della Arakawa era stato datato 11per una sindrome polmonare trasmessa dagli escrementi dei topi. Solo che i medici non hanno fatto i conti con il banale tabulato del cellulare della donna. Telefono che il 12era ancora in funzione e che ha mantenuto in memoria nientemeno che ben tre telefonate ad un ambulatorio medico, il Cloudberry Health, e che in un caso dall’ambulatorio hanno pure risposto.