Iodonna.it - La misura, introdotta in via sperimentale per il periodo 2025-2026, garantisce un aiuto di 850 euro per gli ultraottantenni in condizioni di bisogno gravissimo. Per molti, però, richiede requisiti troppo stringenti

L’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle grandi sfide della nostra epoca. Con l’aumento dell’aspettativa di vita, infatti, cresce anche il numero di anziani che necessitano di assistenza e supporto, spesso perdi salute particolarmente delicate. Un contesto che prevede, ormai quasi in maniera scontata, che siano le famiglie a sostenere il peso economico e organizzativo della cura quotidiana, un onere che può risultare talvolta insostenibile. È in questo contesto che si inserisce la Prestazione universale, un bonusgestito dall’Inps, che punta a offrire un sostegno economico significativo a chi si prende cura degli anziani non autosufficienti. Influenza, dagli esperti il decalogo per difendere anziani e fragili X Bonus anziani over 80L’Istituto previdenziale, ha fornito in questi giorni nuove indicazioni sulla Prestazione universale: il bonus, infatti, dedicato agli anziani, condi graveassistenziale, è valido dal primo gennaioal 31 dicembre