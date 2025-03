Thesocialpost.it - La minaccia di Putin: “Annessione di cinque regioni o prenderò anche Odessa”

Leggi su Thesocialpost.it

A due mesi dall’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente russo Vladimirnon arretra sulle condizioni imposte per porre fine all’offensiva in Ucraina. Anzi, rincara la: se Kiev non accetterà l’definitiva di Crimea, Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, Mosca potrebbe puntare sue altri territori ucraini. Un avvertimento lanciato a porte chiuse durante un incontro con i magnati russi del Congresso dell’Unione degli imprenditori e industriali (Rspp), notocome il “club degli oligarchi”.L’incontro, avvenuto prima della seconda telefonata trae Trump, è stato seguito da dichiarazioni che lasciano poco spazio a interpretazioni. Il leader del Cremlino ha detto agli industriali che “nulla tornerà come prima”, nein caso di pace, e ha scoraggiato qualsiasi illusione su un’imminente revoca delle sanzioni.