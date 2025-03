Ilfoglio.it - La maternità ha reso Francesca Lollobrigida più veloce

Leggi su Ilfoglio.it

I colpi di testa, come quando si tingeva i capelli, sono stati accantonati per questione di tempo. Le unghie colorate andrebbero curate di più, ammette, per non perdere la propria femminilità.è un vulcano in piena, di simpatia e non solo. Atleta, mamma, campionessa ai Mondiali 2025 di pista lunga, con un oro nei 5.000 e un bronzo nella mass start. Sta per laurearsi in scienze motorie e dopo cercherà altri interessi per gestire al meglio la pressione. Il liceo classico le ha dato la dialettica e la curiosità. Il resto l’ha fatto la famiglia: da papà Maurizio, che le ha messo i pattini ai piedi a 14 mesi, al compagno e a Tommaso cresciuto sul ghiaccio: "Il mercoledì pattinavo, il venerdì ho partorito e domenica eravamo in pista". Il primo oro mondiale a 34 anni che sapore ha? Ci sarebbe tanto da dire.