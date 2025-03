Nerdpool.it - La major patch di Diablo Immortal: Era della Follia inizia il 20 marzo con ‘Le Selve Contorte’

Un vento di burrasca si fa strada tra le ombreforesta, l’aria è carica di una magia sinistra e implacabile. Preparatevi all’undicesimo aggiornamento maggiore di, LeContorte, in arrivo il 20. Questo aggiornamento vi condurrà attraverso le indomitedi Sharval, rinnoverà l’esperienza di gioco dei Campi di Battaglia e darà ancora più potere ai vostri eroi con tre nuove Gemme leggendarie.LeContorte segna anche l’inizio ufficialenuova storia “Era” che accompagnerà giocatori e giocatrici per tutto l’anno. Di recente, è stata svelata la tabella di marcia per il 2025 dicon i dettagli su ciò che i giocatori dovranno aspettarsi durante l’Erae anche qualche segreto.ENTRA NELLECONTORTE Missione principale delledi Sharval: Esplorate le misteriosedi Sharval, dove la terra si contorce sotto l’influenzafuria dei silfi.