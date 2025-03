Tpi.it - La maestra d’asilo con il profilo OnlyFans: “In un giorno prendo lo stipendio di un mese, i genitori mi sostengono”

Leggi su Tpi.it

Elena Maraga, atleta bodybuilder di 29 anni edi una scuola materna del trevigiano, rischia il licenziamento dopo la scoperta da parte deidi alcuni dei suoi alunni dell’esistenza di un suo, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’educatrice, che al momento è sospesa dall’insegnamento in attesa di una decisione definitiva, ha dichiarato a Il Messaggero: “Amo fare la, era la mia vocazione fin da bambina. Ho apertounfa, un po’ per gioco, un po’ per curiosità, un po’ per vedere se si guadagnava davvero. In unlodi un”.“Sono laureata in Scienze dell’educazione e ho sempre saputo che questo è il mio cammino. Da 5 anni lavoro in una scuola materna cattolica” dichiara la 29enne che spiega di essersi iscritta a“per curiosità e per guadagnare qualcosa.