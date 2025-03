Lanazione.it - La lotta sul parquet: "Pronti a prendere due giocatori mirati per provare a salvarsi"

"Questo è un posto speciale". Ha iniziato così la conferenza stampa del nuovo presidente del Pistoia Basket, Joseph Mark David. Dopo aver ringraziato per l’accoglienza ricevuta, il primo pensiero di David è per Pistoia e la sua gente: "Qua le persone vivono per il basket". David si è trovato di fronte ad una situazione difficile, diciamo pure paradossale, con una gestione economica ma anche tecnica al limite dell’incredibile. Ron Rowan in undici mesi ha combinato di tutto e di più, a partire dalla cacciata di Nicola Brienza alla girandola di allenatori econ il risultato di non aver mai trovato la quadra. L’aspetto più assurdo è che Rowan ha sempre tenuto all’oscuro di tutto i soci americani, che non erano a conoscenza di questo caos. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, una squadra che solo nelle ultime settimane è diventato un gruppo ma che proprio a causa dei disastri tecnici compiuti dell’ex presidente si trova ad avere un roster senza equilibrio e con grossi limiti.