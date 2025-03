Lanotiziagiornale.it - La Lega avvisa Meloni: nessun mandato sul Riarmo

Giorgiarischia di rimanere vittima delle sue stesse ambiguità. Le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue, iniziate martedì al Senato e proseguite ieri alla Camera, hanno evitato di evidenziare le crepe nella maggioranza, che ha fatto sintesi in una risoluzione in cui il piano “ReArm Europe” non compare mai.Eppure quel piano il partito di, Fratelli d’Italia, lo ha votato a Strasburgo giorni fa assieme a Forza Italia, mentre lalo ha bocciato. Oggi e domani sarà sul tavolo del Consiglio europeo.Maarriva al summit con una risoluzione che permette alladi tenere fede al suo no al piano didi Ursula von der Leyen.Lacommissariaa dire sì al piano diUe“Ringrazio i colleghi delle opposizioni, ho molto apprezzato l’esercizio lessicale retorico con cui hanno cercato di evidenziare le differenze di posizionamento nel centrodestra.