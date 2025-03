Tvplay.it - La Juventus cambia modulo: il piano di Thiago Motta, ecco chi salta!

Leggi su Tvplay.it

Lae si prepara all’ultima parte di stagione. Occhi puntati su promossi e bocciati, con il tecnico bianconero pronto a dare una scossa immediata per cercare di invertire la rotta in vista delle ultime nove giornate di campionatoLa rivoluzione dellapotrebbe partire dall’improvviso cambio. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate dalla Continassa,potrebbe prendere in considerazione l’idea di passare al 3-5-2 e rivoluzionare l’assetto tattico difensivo. In questo caso, Kalulu e Kelly agirebbero da braccetti difensivi con Veiga perno centrale e pronto a imbastire la prima costruzione dal basso. Occhio, quindi, alla possibile esclusione di Gatti dall’undici titolare.La: ildichi! (LaPresse) TvPlay.