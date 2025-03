La grinta di Barella tra Italia e Inter | Vogliamo il Mondiale Triplete? Bisogna lottare per tutto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Tifosi con le attenzioni rivolte verso i prossimi due impegni della Nazionalena, a partire dalla partita di stasera contro la Germania. Ma il sogno è quello di rivedere la maglia Azzurra alla prossima coppa del mondo.Un obiettivo che è in cima alla lista dei calciatori convocati da Luciano Spalletti, tra cui anche Nicolò– che, dall’altro lato, guarda anche alla stagione con l’, in corsa per uno storico-bis.in Nazionale: “Contro la Germania test importante”Stasera il commissario tecnico Luciano Spalletti ritroverà la sua squadra per l’andata dei quarti di finale della UEFA Nations League,-Germania. Tra i titolarissimi per questo primo impegno – che sarà seguito dalla sfida di ritorno domenica 23 marzo – c’è anche il centrocampista nerazzurro, Nicolò