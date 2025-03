Metropolitanmagazine.it - La Germania si riarma pericolosamente

Laallenta il freno al debito, siusando miliardi per rafforzare la sicurezza e modernizzare il paese. Il Bundestag tedesco ha approvato il 18 marzo un imponente piano di investimenti per la difesa e le infrastrutture. Ciò segnerà una svolta storica nella politica economica e militare della. Il pacchetto, sostenuto dal futuro cancelliere Friedrich Merz, prevede tra i 1.000 e i 1.500 miliardi di euro di investimenti nei prossimi dieci anni. Questo modificherà le rigide regole costituzionali di bilancio per consentire un significativo aumento della spesa pubblica. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la sicurezza nazionale e contribuire a una più ampia difesa europea. Il tutto, nel contesto delle tensioni con la Russia e della ridefinizione delle alleanze globali.