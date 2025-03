Liberoquotidiano.it - La Germania espugna San Siro: Tonali illude, i tedeschi la ribaltano 2-1. Ed esplode la bufera sugli inni nazionali

Non basta un gol diall'Italia nell'andata dei quarti di finale di Nations League. Larimonta e passa per 2-1 a Sangrazie alle reti nella ripresa di Kleindienst e di Goretzka mettendo una seria ipoteca sull'accesso alle semifinali. Nella gara di ritorno a Dormund di domenica sera agli azzurri di Spalletti servirà un miracolo per vincere con due gol di scarto. Prosegue quindi il tabù che vede l'Italia incapace di battere lada ben 13 anni, vale a dire dalla semifinale di Euro 2012 risolta da Balotelli a Varsavia. La squadra di Spalletti ha giocato un ottimo primo tempo in cui avrebbe dovuto forse capitalizzare di più le occasioni create, nella ripresa la forza fisica e la qualità dellaè venuta fuori nelle due occasioni decisive in cui la difesa azzurra si è fatta sorprendere in particolare con Bastoni.