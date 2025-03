La foto con la mamma il cagnolino le perline | il ritorno di Angelina Mango sui social dopo mesi di silenzio

Leggi su Open.online

è tornata sui. «Me quiero divertir», ovvero «Mi voglio divertirmi», scrive in un post su Instagramdi. Frase che accompagna un carosello di. Nulla di patinato, solo momenti tratti dalla sua vita quotidiana. Cartoni, passeggiate con il suo, qualche selfie e unacon la madre Laura Valente. Look semplici ma senza rinunciare a due suoi tratti distintivi: lecolorate al collo e le zeppe. In una delleappare anche in Ugg a ciabatta, cappuccio in testa e jeans oversize. La cantante si era presa una pausa dai riflettori nell’ultimo periodo.aver vinto il Festival di Sanremo nel 2024,si era ritrovata al centro della scena mediatica. Eurovision, concerti, interviste e ospitate quotidianamente. Lo stress e la pressione l’avevano, però, portata al capolinea, al punto di optare per una pausa dai riflettori.