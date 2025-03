Dayitalianews.com - La Finlandia è il Paese più felice al mondo: il ‘Report World Happiness’ 2025. E l’Italia?

E’ stata diffusa la classifica deldel ‘Happiness Report’. Secondo il ‘Happiness Report‘, pubblicato oggi, 20 marzo, laè ilpiùdelper l’ottavo anno consecutivo. Oltre alla, la Danimarca, l’Islanda e la Svezia rimangono saldi ai primi quattro posti della classifica.La posizione in classifica delguadagna una posizione e si piazza al 40esimo posto, contro il 41esimo dello scorso anno, mentre in ultima posizione, la 147esima, si classifica l’Afghanistan, dove, specialmente le donne, lamentano una condizione di vita molto difficile.Le altre posizioni nella classificaLa Sierra Leone, nell’Africa occidentale, è il secondopiù in, seguito dal Libano, al terzo posto. Tra i Paesi europei la Germania si classifica al 22esimo posto, il Regno Unito subito dietro, la Francia al 33esimo e la Spagna al 38esimo.