Iodonna.it - La felicità che portano cani e gatti è dimostrata dalla scienza

Leggi su Iodonna.it

Fido e Romeoil buon umore nella vita di ognuno. Non una semplice sensazione quanto un dato di fatto supportato anche da ricerche scientifiche. E la Giornata Mondiale della, che si celebra il 20 marzo, è l’occasione ideale per celebrare il benessere checon loro, quasi dei veri e propri anti-depressivi a quattro zampe, perfetti per tutta la famiglia. La cura della leishmaniosina: sfide e innovazioni X Leggi anche › Blinking bestiale: quello che i(ci) dicono con gli occhi Giornata mondiale della, i benefici degli amici a quattro zampeA parlare dei benefici della convivenza con gli animali domestici non sono solo dei padroni follemente innamorati.