Iltempo.it - La domanda sulla ristoratrice Pedretti e la dura reazione di Lucarelli

Leggi su Iltempo.it

Un battibecco che è diventato virale, in poco tempo, sui social. Selvaggia, giornalista e giudice di Ballando con le stelle, molto attiva sui social, prende parte alla presentazione del libro di Serena Mazzini, "Il lato oscuro dei social network" (l'evento si tiene presso la Mondadori di piazza Duomo). Ma in queste ore circola un video che mostra un inviato di Welcome To Favelas - come racconta Milano Today - che chiede cosa ne pensasse del caso dellaGiovanna. Unache, sicuramente, non era molto in linea con la presentazione del libro e che ha mandato su tutte le furie, che lo mette in riga dicendo di essere stanca di essere perseguitata e "stalkerizzata" da questa storia. Giovannaè lache si è uccisa dopo la gogna social.