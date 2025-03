Lanazione.it - La cultura unisce l’Europa. Un ponte con la Francia e il rilancio di Fossacava

Valorizzare il sito diin chiave multimediale con l’ausilio di supporti digitali e di supporti informatici per la realtà aumentata. Ambizioso e sicuramente al passo coi tempi il progetto ‘Visual geo monitoring for sustainable tourism’ in cui il Comune è capofila grazie a un finanziamento nell’ambito del programma di cooperazione transfontaliera Interreg tra Italia e. Il progetto, in cui oltre a Carrara sono coinvolti i Comuni di Luni, Santa Luce nel pisano, Pau in Sardegna e le francesi Frejus in Provenza e Corte in Corsica, ha un budget complessivo di un milione e 743mila euro, per 30 mesi di durata a partire dal primo febbraio 2025. L’obiettivo principale del progetto è tutelare e valorizzare i siti in roccia, nel caso di Carrara il sito di, siano essi monumentali o naturali, con tecniche di digitalizzazione per un turismo sostenibile.