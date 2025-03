Sport.quotidiano.net - La corsa salvezza. Ormai sono rimaste cinque squadre a lottare: le altre si sono staccate

Gara dopo gara, il numero dicoinvolte nella lotta per non retrocedere si è ridotto ai minimi termini. Le varie Carpi, Pontedera, Perugia, Campobasso e Ascoli hanno infatti avuto la forza di uscire dalle sabbie mobili, e adesso si ritrovano addirittura più vicine alla zona playoff che al quintultimo posto. Salvo colpi di scena clamorosi quindi saranno Lucchese, Spal, Milan Futuro, Sestri Levante e Legnago Salus a contendersi gli ultimi due posti utili tra i professionisti. Si profila unaa tappe lungasettimane, con alcuni scontri diretti e altri sulla carta proibitivi: l’ultima retrocede, mentre lequattro prolungheranno la propria stagione ai playout. A meno che tra quintultima e penultima non ci siano più di otto punti, perché in questo caso sarebbero solo quartultima e terzultima a sfidarsi ai playout.