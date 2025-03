Ilgiorno.it - La corruzione negli appalti. Ecco come funzionava il sistema

"Mi hanno chiesto dire un conteggio per lavori pubblici fatti precedentemente e mi sono rifiutato". Carmelo Salvo, responsabile unico di progetto a Vidigulfo, non risulta indagato nell’inchiesta della Procura di Pavia. Ma il suo nome compare nelle carte perché si sarebbe opposto ad “aggiustare“ una pratica. A chiedere favori promettendo in cambio soldi e utilità, secondo l’accusa, era Visar Kaceli, 40 anni, imprenditore albanese residente ad Alessandria, impegnato in diversi cantieri.quelli a Pavia sul Lungoticino in subappalto (nella foto) e in piazza della Vittoria. Per la Procura avrebbe fatto figurare opere non effettuate e indotto il Comune a pagare 200mila euro in più. Direttore dei lavori sul Lungoticinoin piazza della Vittoria è Augusto Allegrini, ingegnere di 65 anni residente in città, pure lui indagato.