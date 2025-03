Linkiesta.it - La Commissione europea esclude il clima dagli investimenti per la difesa

Mercoledì 19 marzo, laha annunciato un piano per illustrare il funzionamento della cosiddetta «clausola d’emergenza» (o «di salvaguardia») applicata alla, che consentirà agli Stati membri dell’Unionedi fare debito per le spese militari senza violare i vincoli fiscali di Bruxelles (e senza imbattersi in procedure d’infrazione). Si tratta di una notizia che riguarda anche i temi ambientali etici. Secondo quanto riportato da Politico Europe, infatti, l’esecutivo comunitario ha respinto la proposta della Spagna di includere nel piano anche gliper rafforzare la protezione civile che, tra le altre cose, si occupa di intervenire prima, durante e dopo gli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti a causa del cambiamentotico di origine antropica.