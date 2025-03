Formiche.net - La Cina è pronta a sabotare l’accordo su Panama

Se lavoleva mettere i bastoni tra le ruote degli Stati Uniti, nell’ambito dell’acquisizione di due scali portuali strategici nel Canale dida parte di BlackRock e Aponte, forse c’è riuscita. Da quanto CK Hutchinson, colosso di Hong Kong con al vertice l’ultranovantenne Li Ka-shing, ritiratosi da presidente nel 2018 ma attivamente coinvolto nei negoziati, ha raggiunto un accordo di massima con il più grande gestore patrimoniale del mondo per vendere due porti alle estremità del canale, Pechino ha deciso di mettere il naso e provare a far saltare l’operazione. Le avvisaglie, a dire il vero, si erano già avute pochi giorni fa quando, per mezzo di una lunga lettera pubblicata su un quotidiano statale, il partito aveva accusato il gruppo industriale di Hong Kong di tradimento ai danni della stessae dei suoi interessi.