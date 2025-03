Romatoday.it - La casa cantoniera sull'Aurelia nel mirino delle occupazioni

C'è unaabbandonataa via- nella zona di Passoscuro - dove nel tempo i tentativi di occupazione si sono ripetuti. L'ultimo dei quali è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 17 marzo. In dodici hanno provato a farsi largo per accedere alla struttura. Ma sono stati bloccati.